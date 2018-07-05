Уфологи: Американские военные захватили инопланетный НЛО

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Уфологи из США заявляют, что инопланетные технологии проверяются американскими военными на территории аномальной «Зоны 51». Недавно в штате Невада очевидцы зафиксировали, как в фургоне перевозит подозрительное НЛО.

Фотодоказательства, снятые на автомагистрали в американском штате Невада, показывают момент, когда позади грузовика, за которым следует фургон, находится огромная летающая тарелка. Очевидцы заявили, что военные перевозили настоящее НЛО на свою секретную «Зону 51».

Пользователи Сети стали массово делиться своими мнениями по поводу происходящего: «Как будто правительство позволит нам увидеть их секретные проекты - это, должно быть НЛО», «Я думаю, что это фотомонтаж, если бы это был настоящий НЛО, они бы его скрывали», «Вероятно, НЛО будет доставлено в «Зону 51» для немедленного тестирования».