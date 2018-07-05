NASA: Марсоход Opportunity сгинул в пылевой буре

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На Марсе продолжает бушевать ураган. Марсоход Opportunity не выходит на связь уже долгое время.

Эксперты сообщили, что возможно техника не выходит на связь из-за того, что батарея разрядилась из-за отсутствия солнечного света и вошла в спящий режим. Ученый Рэй Арвидсон из миссии NASA Вашингтона рассказал, что информация от серверов не приходила около недели, марсоход сгинул в пылевой буре.

На данный момент Opportunity работает в спящем режиме, в которой сервер просыпается, проверяет оборудование, и снова отключает батарею. После того, как шторм прекратится, связь может возобновиться. Пока что у марсохода слишком низкий заряд для передачи данных. Могут возникнуть проблемы, из-за которых Opportunity не выйдет на связь, сервер может проснуться не в то время и потратить энергию окончательно. На данный момент марсоход покрыт пылью из-за бурь, что можно заметить на снимках из космоса.