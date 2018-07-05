Вчера, 23:15

Специалисты создали препарат «убийцу» раковых клеток на базе антигена рецептора (CAR).

Рэйчел Перри вместе с группой исследователей смогла провести эксперимент мирового значения. Лабораторным мышам имплантировали опухоли, выполняющие функции генетических моделей рака толстой кишки. В итоге подопытные грызуны не смогли выжить в трудных условиях. После проведения сверки по опыту оказалось, что ученые доказали связь между ожирением и раком толстой кишки. Этот опыт для исследователей несет доказательство того, что «пышным» людям стоит принимать меры по избавлению от лишних килограмм до обострения проблемы.

Также ученые разработали иммунотерапию, которая использует иммунные клетки, культивируемые из стволовых, вместо клеток, которые берутся у пациентов, чтобы искать и уничтожать раковые образования. Этот подход может привести к «готовым» запасам клеток, убивающих рак, говорят исследователи из Калифорнийского университета, Сан-Диего и университета Миннесоты в Миннеаполисе.

В статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell, авторы описывают, как клетки показали повышенную «противоопухолевую активность» у мышей с раком яичников, высеянных из раковых клеток человека.

Иммунотерапия представляет собой Тип, известный как антиген рецептор (CAR) терапия. Он увеличивает вероятность развития рака на разных стадиях.