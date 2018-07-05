VistaNews.ru


Ученые доказали связь между ожирением и раком толстой кишки

Вчера, 23:15

Специалисты создали препарат «убийцу» раковых клеток на базе антигена рецептора (CAR).

Рэйчел Перри вместе с группой исследователей смогла провести эксперимент мирового значения. Лабораторным мышам имплантировали опухоли, выполняющие функции генетических моделей рака толстой кишки. В итоге подопытные грызуны не смогли выжить в трудных условиях. После проведения сверки по опыту оказалось, что ученые доказали связь между ожирением и раком толстой кишки. Этот опыт для исследователей несет доказательство того, что «пышным» людям стоит принимать меры по избавлению от лишних килограмм до обострения проблемы.

Также ученые разработали иммунотерапию, которая использует иммунные клетки, культивируемые из стволовых, вместо клеток, которые берутся у пациентов, чтобы искать и уничтожать раковые образования. Этот подход может привести к «готовым» запасам клеток, убивающих рак, говорят исследователи из Калифорнийского университета, Сан-Диего и университета Миннесоты в Миннеаполисе.

В статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell, авторы описывают, как клетки показали повышенную «противоопухолевую активность» у мышей с раком яичников, высеянных из раковых клеток человека. 

Иммунотерапия представляет собой Тип, известный как антиген рецептор (CAR) терапия. Он увеличивает вероятность развития рака на разных стадиях.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Отказ женщин от красного мяса спасёт от рака прямой кишки

Учёные разработали лекарство, препятствующее распространению рака

Ученые: Орехи помогают в борьбе с онкологией

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем