Ученые доказали, что женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету

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Функции матери, жены и работника провоцируют истощение слабого от природы организма, не оставляя надежду на выживание.

Ученые из Канады провели важное исследование, в котором изучили влияние работы на организм женщины. Исходя из полной картины занятости среднестатистической представительницы слабого пола, оказалось, что большинство дам работают на рабочем месте не менее 45 часов в неделю. Нагрузка на организм постоянно достигает пиков и может стать фатальной. Исследователи доказали, что женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету. Этому способствует объединение широкого круга функционала.

Самыми привычными ролями стали: мать, жена, домоправительница. В это же время женщины становятся «домашними» докторами, прачками, швеями, психологами и педагогами. На портале Science Daily опубликована научная статья, касающаяся факторов риска развития диабета. Ко всем известным уже группам риска добавились женщины, работающие более 45 часов в неделю, у них шанс подвергнуться этому заболеванию возрастает на 60%.