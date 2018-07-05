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Белый носорог «восстанет» из мертвых

Сегодня, 07:38

Ученые из Германии серьезно занялись вопросом по восстановлению уже практически несуществующего вида.

Благодаря действиям ученых из Института Лейбница, белый носорог «восстанет» из мертвых – всего осталось две самки этого редкого вида, и они находятся в Кении. Самцов в природе уже нет, они вымерли еще два года назад.

Исследователи заморозили после смерти семенники самцов, для будущей возможности искусственного оплодотворения. Правда, особенность и опасность такого оплодотворения заключается в том, что самки – южные носороги, а биоматериал, который остался – от северных носорогов.

Попытки воссоздать популяцию принимались неоднократно. Ранее исследователи пытались ее восстановить естественным путем – методом спаривания. Но, как известно, это ни к чему не привело. Ученые надеются, что их все же можно будет поместить зародыши в самок для воссоздания утраченного вида методом ЭКО.

Немцы с сожалением уточняют, что сперматозоиды, которые все же удалось заморозить, имеют достаточно плохое качество, но, тем не менее, они пригодны. Немцы надеются, что «суррогатные мамы» смогут дать потомство, несмотря на все трудности.

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