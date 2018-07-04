«Они повсюду и следят»: Искусственный интеллект начал охоту на человечество

Сегодня, 23:05

Роботизированные системы упрощают жизнь, но также могут от нее избавлять. Такие выводы вполне обоснованные, ведь происходящие в последние годы события являются серьезной причиной для беспокойства.

Искусственный интеллект начал охоту на человечество, и происходит это уже сейчас – начиная от машинного контроля на производстве и системы «умного дома», завершая сливом информации секретных баз данных и специально обученных ракет. Под контролем человека или без него, ИИ может стать врагом, а под его прицелом практически весь мир. Не в тех руках мощнейшее оружие, которое также контролируется «умными» датчиками, может убивать, и наказанных при этом найти сложно. Летательные аппараты с автономным управлением – особая группа опасности для человека, ведь «они повсюду и следят», а напасть могут в любой момент.

Роботизированные системы уже начали вмешиваться в политику, отбирая право голосовать у граждан. Также есть риск потери превосходства человечества перед слишком умными компьютерами, которых люди самостоятельно запрограммировали обучаться и запоминать информацию, а использовать ее они могут против нас.