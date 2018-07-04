В датской библиотеке обнаружили покрытые ядом книги

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Ученые лишь хотели узнать, есть ли на обложках старых книг какие-то записи, так как раньше для переплета использовались более древние манускрипты. Однако непонятная зеленая краска на книгах им усложняла задачу, а оказалось, что она могла их и убить.

В библиотеке Университета Южной Дании Якоб Повл Хольк и Кааре Лунд Расмуссен отыскивали старые записи на переплетах книг, однако на трех толстых томах они заметили зеленую краску, которая не давала ничего прочитать на обложке. Они решили просмотреть текст сквозь краску через рентгенофлуоресцентный анализ, желая узнать ее пигменты. Но результат был шокирующем – ученые поняли, что обнаружили старые книги, покрытые ядом. Эта зеленая краска – мышьяк.

Сейчас уже нельзя точно узнать, для чего это было сделано, но исследователями было выдвинуто несколько теорий: для того, чтобы уберечь от насекомых бумагу или просто потому, что в XIX веке его использовали как краску в быту и, только позже стало известно, что он несет собой огромную опасность. Библиотека планирует оцифровать книги, чтобы уберечь читателей от контакта с ядом. Пока три книги хранятся в специальных контейнерах в шкафу.