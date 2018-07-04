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Ученые объяснили природу лжи маленьких детей

Сегодня, 21:56

Обеспокоенность родителей, уличивших своих маленьких детей во лжи, не имеет под собой оснований, уверены специалисты. Наоборот, идет естественный процесс развития личности.

Ученые считают, что наряду с хитростью и чувством юмора, ложь является качественным показателем интеллектуального роста ребенка. Ложь для маленького человека является важным манипулятивным инструментом для достижения собственных целей. Это совершенно не означает, что ребенок, солгав, делает нехороший поступок. Это говорит о том, что уровень его развития уже достиг понимания предназначения этого действия. Осознание моральных аспектов вранья для дитя приходит гораздо позже.

Важно, подчеркивают специалисты, соблюсти ту возрастную грань, когда уже следует разделять хорошее и плохое. Вместе с ростом маленького человека может расти и его ложь, поэтому важно понимать индивидуальную природу этого. Ложь могут вызывать комплексы, страхи и внутренний дискомфорт. И в таких случаях, такт и терпение родителей могут оказать решающее значение на дальнейшее психическое развитие малыша.

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