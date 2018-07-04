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Земля максимально отдалится от Солнца 6 июля

Сегодня, 18:22

Традиционное, но знаменательное для планеты событие будет зафиксировано всеми обсерваториями мира. Неизменность космологических процессов внушает оптимизм на фоне предсказаний о конце света и планетарных катастрофах.

Земля максимально отдалится от Солнца 6 июля. Это означает, что полный оборот нашей планеты вокруг звезды не изменился и составляет 365 дней 6 часов 9 минут и еще 10 секунд. В ближайшую субботу Земля отдалится от Солнца на расстояние 152 миллиона 95 тысяч 566 километров, что на пять миллионов километров дальше, чем в январе. Закон гравитации обуславливает замедление движения планеты по своей орбите, а значит, лето длится на пять дней дольше, чем зима в Северном полушарии.

Несмотря на большую отдаленность Земли от Солнца, это не будет означать похолодания. Наоборот, замедление движения планеты вызовет более интенсивное нагревание поверхности. Не зря июль считают пиком летней жары. К сожалению, визуально жители планеты не смогут определить изменение расстояния. Никаких особых атмосферных явлений в это время не происходит.

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