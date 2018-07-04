VistaNews.ru


Аномалия у побережья Каролины начала посылать сигналы в космос

Сегодня, 17:57

Серия необъяснимых явлений охватила мистический штат США. Необъяснимые энергетические всплески из гидроакустического объекта и корабли пришельцев в ночном небе пугают ученых и местных жителей.

В конце июня у побережья Северной Каролины ученые обнаружили гидроакустическую аномалию. Данный неизвестный объект заинтриговал специалистов. Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) развернули серьезную исследовательскую работу у загадочного объекта. Специалисты полагали, что аномалия появилась после кораблекрушения, а их деятельность завершится археологической находкой, геологическим образованием или чем-то еще. К месту колебаний был опущен специальный аппарат NOAA для дистанционного изучения.

Вскоре стало известно, что под водой скрыт искусственный объект, который засекретили и начали охранять военные. Недавно специалисты заметили, что аномалия начала посылать энергетические всплески в космос. Коротенькие сигналы длятся лишь пару миллисекунд. Данное неожиданное явление заставило ученых приступить к серьезному изучению аномалии. К делу привлекли высококвалифицированного специалиста по космическим сигналам Эмили Петроф и военных Пентагона.

Недавно уфолог из Уинстон-Сейлем Северной Каролины заявил, что в ночном небе 30 июня он наблюдал три летящих корабля пришельцев. Конспиролог утверждает, что светящиеся точки буквально застыли в небе, когда он проезжал по шоссе 52. Местный житель уверен, что видел настоящее НЛО, и со страхом задается вопросом, почему инопланетяне избрали именно Северную Каролину.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Подводная база инопланетян обнаружена у побережья Каролины

Уфологи зафиксировали в Индии огненный НЛО

SpaceX много лет незаконно транслировала запуск ракет в космос без лицензии

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем