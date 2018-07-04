Аномалия у побережья Каролины начала посылать сигналы в космос

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Серия необъяснимых явлений охватила мистический штат США. Необъяснимые энергетические всплески из гидроакустического объекта и корабли пришельцев в ночном небе пугают ученых и местных жителей.

В конце июня у побережья Северной Каролины ученые обнаружили гидроакустическую аномалию. Данный неизвестный объект заинтриговал специалистов. Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) развернули серьезную исследовательскую работу у загадочного объекта. Специалисты полагали, что аномалия появилась после кораблекрушения, а их деятельность завершится археологической находкой, геологическим образованием или чем-то еще. К месту колебаний был опущен специальный аппарат NOAA для дистанционного изучения.

Вскоре стало известно, что под водой скрыт искусственный объект, который засекретили и начали охранять военные. Недавно специалисты заметили, что аномалия начала посылать энергетические всплески в космос. Коротенькие сигналы длятся лишь пару миллисекунд. Данное неожиданное явление заставило ученых приступить к серьезному изучению аномалии. К делу привлекли высококвалифицированного специалиста по космическим сигналам Эмили Петроф и военных Пентагона.

Недавно уфолог из Уинстон-Сейлем Северной Каролины заявил, что в ночном небе 30 июня он наблюдал три летящих корабля пришельцев. Конспиролог утверждает, что светящиеся точки буквально застыли в небе, когда он проезжал по шоссе 52. Местный житель уверен, что видел настоящее НЛО, и со страхом задается вопросом, почему инопланетяне избрали именно Северную Каролину.