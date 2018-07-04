Сегодня, 17:49

Такие процедуры ожидают космонавтов, отправляющихся в длительные межпланетные миссии. В состоянии медикаментозного сна люди смогут пребывать около шести суток, однако эти сроки можно будет регулировать.

Российские ученые создали препарат для введения человека в спячку, и нужно это для экономии ресурсов организма, а также кислорода. Как отметили эксперты, после введения лекарства, испытуемые переходили в состояние, подобное для медведей зимой, а их показатели температуры тела, сердцебиения и кровотока значительно падали, будто в режиме «экстренной экономии».

Подобные нововведения позволят космонавтам путешествовать по Галактике без ущерба здоровью, экономя при этом жизненно необходимые ресурсы. Более того, по определенной дозе и составу препарата можно будет установить, на какое время человеку нужно впасть в спячку.