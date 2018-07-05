Учёные нашли связь между уровнем тестостерона у мужчин и покупкой дорогих вещей

Сегодня, 05:15

Количество полового гормона влияет на статус самцов в социуме и желании быть наиболее доминантным.

Маркетолог и Сорбонны Хилке Плассманн рассказал, что учёные установили связь между уровнем тестостерона и статусом в обществе животных. Исследователи решили проверить эту теорию на мужчинах.

Плассманн с коллегами набрали группу мужчин-добровольцев и предложили им просмотреть фотографии дорогих брендовых вещей, часов и машин. Подопытных просили оценить предметы по 10-бальной шкале и дать им описание, определяя качества предмета на снимке.

Затем части группы мужчин-добровольцев провели терапию с инъекциями дополнительного тестостерона, а часть подопытных получила обычное плацебо.

Оказалось, что постоянный приём тестостерона делал мужчин более падкими перед покупкой дорогих товаров. Мужчины с высоким уровнем полового гормона предпочитали чаще спортивные машины и дорогие швейцарские часы, вместо более демократичных аналогов. Такой же эффект был и у мужчин, испытывающих эффект плацебо. В их организме поднимался уровень естественного тестостерона.

Всё очень просто, дело в том, что мужчина с высоким уровнем полового гормона в природе является более доминантным самцом. Он хочет показать своё превосходство перед другими самцами. В современном мире это можно сделать при помощи благосостояния. На животном уровне мужчины с высоким уровнем тестостерона хотят иметь много денег и дорогих вещей, чтобы показать самке, женщине, свою доминантность перед низкопримативными самцами-соперниками. А как известно, доминантные и высокопримативные самцы имеют больше шансов продлить своё потомство.

Стоит отметить, что по такому принципу строится животный мир, достаточно взглянуть на стаю львов. Люди, как известно, подчиняются законам природы, поэтому всё это, включая уровень тестостерона, напрямую влияет на личность мужчины.