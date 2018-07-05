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Ученые назвали неожиданное занятие, приводящее к смерти

Сегодня, 06:15

Группой американских ученых было проведено исследование, по результатам которого удалось выяснить, какое ежедневное действие может привести к смертельным заболеваниям.

Оказалось, что ученые считают именно сидение самым главным врагом человека. Это неожиданное занятие может быть достаточно опасным, если превышать допустимые нормы в день. Сидение, приводящее к смерти, ученые назвали не случайно: благодаря этому обычному «делу» можно заработать более 14 видов болезней. Сидячий образ жизни предусматривает необратимые последствия для здоровья: рак, проблемы с сердцем, печеночная и почечная недостаточность. Исследователи считают, что таким занятием можно даже спровоцировать болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Также американские ученые сделали вывод, что неврологические расстройства, полученные во время «обездвиженного» положения могут привести даже к суицидальным наклонностям. Такие результаты ученые получили, основываясь на наблюдениях за 128 тыс. человек в течение 21 года. Из данного массива умерло 49 тыс. человек. Исследователи уверены, что избежать последствий сидения достаточно просто – необходимо делать интервалы в сидячей работе и нагружать свое тело спортивным активностям.

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