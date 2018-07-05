В Новослободском парке Москвы обнаружили пугающую находку

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Группа столичных археологов нашла изделие из мрамора, которое привело в шок историков.

Пугающую находку обнаружили в Новослободском парке Москвы, в одной из траншей, которая была вырыта специально для кабеля освещения. «Наследием» оказался мраморный крест от вертикального надгробия.

Как сообщили представители Мосгорнаследия, данный фрагмент относится к концу XIX – началу XX века. На территории современного парка стоял Скорбященский женский монастырь. Исследователи считают, что на этом месте был не только монастырь, но и кладбище.

Размеры найденного креста составляют 60*150 см. Археологи уточняют, что такой материал для надгробия позволить могли только богатые горожане.