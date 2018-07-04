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Ученые выявили связь между аутоиммунными заболеваниями и шизофренией

Сегодня, 16:33

Сенсационные результаты исследований, проведенных британскими учеными, стали основанием для широкой научной дискуссии. Новая гипотеза иммунных патологий опровергает классические теории.

Ученые выявили связь между аутоиммунными заболеваниями и шизофренией, а также другими тяжелыми психическими расстройствами. По словам исследователей, нарушения в иммунной системе организма неминуемо влечет за собой атаку лейкоцитов на собственные клетки, что вызывает дисбаланс в участках головного мозга, отвечающих за поведение человека и восприятие им действительности. Масштабный эксперимент показал, что, например, диабет первого типа увеличивает риск заболевания шизофренией на 40%.

Учитывая количество наследственных диабетиков во всем мире, такое значение становится глобальным, а потому, вызывающим беспокойство. Кроме того, в группу риска входят люди, страдающие от пернициозной анемии, болезни Бехтерева и ревматоидного артрита. Псориаз также может значительно увеличить риск возникновения психических патологий. Ученые в своем отчете предложили практикующим врачам внимательно изучать анамнез пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

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