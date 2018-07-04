Учёные нашли способ приобщить людей к здоровому образу жизни

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Проблемы тех, кто не может заставить себя изменить рацион или ходить каждую неделю в тренажёрный зал, взяли на себя психологи Университета Кёртина. Исследователи выяснили, при помощи какого способа следует менять жизнь к лучшему.

Учёные сконцентрировали своё внимание на психологической составляющей похудения и приобщения к здоровому образу жизни. Как показали результаты, главным мотиватором в достижении цели является не столько желание худеющего, сколько визуализация конечного результата.

Кроме того, важно визуализировать и каждый шаг на пути к цели. Более высокую эффективность учёные получили благодаря дополнению к методу визуализации – инструкции. То есть человеку намного проще представить цель, когда способ её достижения ещё и детально расписан. Интересно, что приблизительную методику применяют в подготовке пилотов и для повышения эффективности атлетов. А способ, описанный учёными Университета Кёртина, можно применить в любой отрасли.