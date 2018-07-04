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NASA устроит в День независимости США галактический фейерверк

Сегодня, 15:57

Ошеломительным зрелищем в ночном небе мегаполисов США ознаменуется очередное празднование принятия Декларации независимости. Феерию устроят представители космического агентства.

NASA устроит в День независимости США галактический фейерверк, спроецированный на небо в виде впечатляющей голограммы. Астрофизики намерены показать последние снимки из так называемого «родильного отделения» Млечного пути, где из хаоса космической пыли, рождаются новые звезды. Вниманию изумленной публики будет представлено рождение и эволюция звезд в туманности NGC 3603. Заливка инсталляций будет выполнена в виде впечатляющего космического фейерверка. Вначале появится скопление звезд, которое будет приближаться к зрителям. Это самые новые, а значит, самые горячие светила. Специалисты аэрокосмического агентства своей акцией хотят не только поздравить жителей США с главным национальным праздником, но и представить стратегическую программу дальнейших исследований.

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