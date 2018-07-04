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Ученые: Ночное освещение приводит к онкологии

Сегодня, 15:49

Выработка гормона мелатонина замедляется в ночное время. Такая ситуация влияет на развитие в организме опухолей.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили зависимость выработки гормона мелатонина и ночного освещения. В ходе опыта установлено, что ночное освещение опасно, как и работа в этот период суток, бессонница – все эти проявления могут поспособствовать развитию онкологических заболеваний.

Если во время ночного сна отсутствует должная темнота, сообщают ученые Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России, которые под руководством профессора Владимира Анисимова установили, то данные факторы серьезно влияют на развитие онкологических заболеваний. Как известно, в летний период ночи становятся короче, а в северной части России вовсе наступают полярные дни, что негативно сказывается на глубине сна человека, а то и вовсе приводит к расстройству сна. В такие периоды организм не вырабатывает достаточное количество гормона мелатонина.

Согласно статистике, онкологическим заболеваниям наиболее подвержены жители городов, а не последнюю роль в этом играет именно ночное освещение. Для предупреждения подобных заболеваний необходимо принимать гормон мелатонин начиная с 25-30 лет. Также специалисты предупреждают, что свет от уличных фонарей и луны не должен попадать в окна ночью, просмотр телевизора перед сном или работа за компьютером также не способствует правильному сну. Кроме этого установлено, что среди искусственных источников освещения минимальное влияние на выработку мелатонина оказывают излучатели красного света.

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