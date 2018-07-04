Учёные: Кишечные паразиты помогут заживлять раны

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Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили странное свойство, которым обладают некоторые кишечные паразиты. В своей публикации для журнала Nature учёные рассказали о том, как эти организмы повышают восстановление тканей.

Наблюдая за тем, как воздействуют паразиты на кишечник мышей, специалисты пришли к неожиданному выводу. В момент присасывания к стенкам органа организмы провоцируют повышенную работу клеток, ускоряя их рост. Благодаря этому ткани органа начинают восстанавливаться быстрее, приводя к ускоренному заживлению ран.

Специалисты отмечают, что не подобным механизмом обладают и другие клетки, а не только кишечника. Это заставило их задуматься о том, что воздействие, схожее с паразитами может стать решением очень важной медицинской проблемы. Заживление ран, полученных в ходе травм, заболеваний или операций, является очень трудоемким процессом, зависящим от множества факторов. Стимуляция тканей на клеточном уровне поможет избавиться от ряда проблем.

Однако на данном моменте всё внимание специалистов сконцентрировано на воздействии паразитов на кишечник. Это позволит изучить механизмы более тщательно для дельнейшего применения и на других тканях.