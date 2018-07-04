Эволюция: В Панаме обезьяны стали использовать каменные орудия труда

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В Национальном парке Койба в Панаме ученые с помощью камер отследили группу приматов, которая вошла в Каменный век. Группа белоплечих капуцинов использовала инструменты для добычи еды.

Впервые такой шаг в развитии приматов этой группы замечен в 2004 году. В 2017 году ученые решили получить точные данные и установили наблюдение. Как показали видеозаписи, самцы в группе белоплечих капуцинов на острове Хикарон использовали каменные «молотки» чтобы раскалывать орехи, кокосы, моллюсков и панцири. Остальные два острова не показали никаких результатов.

Ученые пока не знают, почему каменные орудия труда не распространились между всеми группами вместе с мигрирующими членами стаи. Из этого было сделано предположение, что эволюционный шаг был ошибкой, а не закономерностью. Возможно, более умный представитель вида стал использовать камень в качестве молотка, а другие повторили.

Другие группы, помимо людей, которые перешли в Каменный век, это капуцины из Южной Америки, макаки из Таиланда и шимпанзе из Западной Африки.