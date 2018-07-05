VistaNews.ru


Аспирин может стать лекарством от проявлений болезни Альцгеймера

Сегодня, 00:45

Новые неожиданные свойства препарата были выведены учеными во время нового эксперимента. Выяснилось, что даже небольшая доза вещества способна избавлять мозг от «мусора», в том числе и от амилоидных бляшек.

Аспирин может стать лекарством от проявлений болезни Альцгеймера, и на мышах такая процедура приема уже сработала. В течение 30 дней грызунам давали небольшое количество препарата, после чего лизосомы в их организме начинали лучше работать и предотвращали появление амилоидных бляшек, которые и являются одним из проявлений Альцгеймера в мозге.

Выяснилось, что лизосомы вступают в удобное взаимодействие именно с аспирином, и такое открытие стало неким научным прорывом. Теперь ученым предстоит провести эксперимент на человеке, и тогда станет понятно, можно ли лечить больным данным недугом с помощью аспирина и его веществ.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: К болезни Альцгеймера может привести холестерин

Японские учёные научились выявлять болезнь Альцгеймера при помощи капли крови

Ученые: Болезнь Альцгеймера может вызываться вирусом герпеса

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем