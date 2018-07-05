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Новые неожиданные свойства препарата были выведены учеными во время нового эксперимента. Выяснилось, что даже небольшая доза вещества способна избавлять мозг от «мусора», в том числе и от амилоидных бляшек.

Аспирин может стать лекарством от проявлений болезни Альцгеймера, и на мышах такая процедура приема уже сработала. В течение 30 дней грызунам давали небольшое количество препарата, после чего лизосомы в их организме начинали лучше работать и предотвращали появление амилоидных бляшек, которые и являются одним из проявлений Альцгеймера в мозге.

Выяснилось, что лизосомы вступают в удобное взаимодействие именно с аспирином, и такое открытие стало неким научным прорывом. Теперь ученым предстоит провести эксперимент на человеке, и тогда станет понятно, можно ли лечить больным данным недугом с помощью аспирина и его веществ.