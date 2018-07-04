VistaNews.ru


Ученые: Орехи способствуют зачатию

Сегодня, 14:03

Ученые из Барселоны исследовали подвижность сперматозоидов и выяснили, какие же продукты влияют их качество и количество. Благодаря данному эксперименту стало понятно, что необходимо употреблять для того, чтобы сперматозоид смог оплодотворить яйцеклетку.

Исследования проводились в течение 14 недель ученым Альбертом Саласом-Уэтосом и его командой. 119 мужчин возраста 18-35 лет, участвовавших в эксперименте, употребляли в своем рационе по 60 г орехов: фундук, миндаль и грецкий орех. Исследование показало, что у всех мужчин произошли структурные изменения в ДНК спермы, а также повысились показатели, которые отвечают за качество спермы: подвижность, жизнеспособность и форма. Поэтому ученые пришли к выводу, что орехи способствуют зачатию.

Салас-Уэтос подметил, что в исследовании принимали участие только здоровые мужчины. Поэтому переносить данные на все население нельзя – информация, полученная в ходе эксперимента, окажется недостоверной. Но ученый говорит, что здоровый образ жизни и употребление орехов может паре помочь стать родителями.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые выяснили неожиданные причины бесплодия у мужчин

Ученые: Два бокала вина могут снизить качество сна почти на 40%

Новый контрацептив: Учёные научились блокировать сперму у мужчин

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Рекомендуем