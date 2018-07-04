Ученые: Орехи способствуют зачатию

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Ученые из Барселоны исследовали подвижность сперматозоидов и выяснили, какие же продукты влияют их качество и количество. Благодаря данному эксперименту стало понятно, что необходимо употреблять для того, чтобы сперматозоид смог оплодотворить яйцеклетку.

Исследования проводились в течение 14 недель ученым Альбертом Саласом-Уэтосом и его командой. 119 мужчин возраста 18-35 лет, участвовавших в эксперименте, употребляли в своем рационе по 60 г орехов: фундук, миндаль и грецкий орех. Исследование показало, что у всех мужчин произошли структурные изменения в ДНК спермы, а также повысились показатели, которые отвечают за качество спермы: подвижность, жизнеспособность и форма. Поэтому ученые пришли к выводу, что орехи способствуют зачатию.

Салас-Уэтос подметил, что в исследовании принимали участие только здоровые мужчины. Поэтому переносить данные на все население нельзя – информация, полученная в ходе эксперимента, окажется недостоверной. Но ученый говорит, что здоровый образ жизни и употребление орехов может паре помочь стать родителями.