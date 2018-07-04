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Американские ученые решили выяснить, что же предпочитают в постели больше мужчины, а что женщины. Результаты просто шокировали исследователей.

Исследователи назвали самые популярные сексуальные фантазии среди мужчин и женщин. Интервьюеры из Индианского университета провели опрос, по результатам которого оказалось, что основная доля опрошенных людей (89%) не прочь заняться групповым сексом. Многие испытуемые хотели бы разнообразить свою половую жизнь с большим количеством партнеров.

«Серебро» в данном рейтинге занял BDSM. Респонденты честно признались, что хотели бы доминировать в сексуальном акте над своим партнером.

Третье место занял секс в общественных местах, таких как лифт, парк, общественный транспорт. Множество опрошенных мечтают о сексе в туалете авиатранспорта и об утехах в кинотеатре.

Как удалось выяснить ученым, подавляющее большинство мужчин (79%) хотели бы иметь свободные отношения. Женщин-единомышленников оказалось рамного меньше 62%. Участие в эксперименте принимали 4175 человек.