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Зловещие три НЛО напугали жителей Орловской области

Сегодня, 12:05

На территории Российской Федерации в Орловской области местные жители ночью обнаружили в небе зловещие три НЛО. Очевидцам удалось снять на видео мистические объекты, которые так напугали россиян.

Сообщается, что 2 июня 2018 года в городе Орёл произошло мистическое явление инопланетян, как об этом говорят очевидцы. Напуганные свидетели рассказала специалистам по паранормальным явлениям, что около десяти часов вечера они наблюдали в небе сразу три светящихся НЛО.

Уфологи изучили полученные видеокадры, которые сейчас массово обсуждаются в Интернете. По предварительным данным, три НЛО находились рядом с яркой лунной, а потому могли подзаряжать свои летающие тарелки лунной энергией.

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