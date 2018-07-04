«Могут и откусить»: Женщины лишаются ногтей после рыбного педикюра

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Жуткие опасности подстерегают красавиц даже в рыбных спа-салонах. Конечно, пираний там не используют, но даже крохотные создания могут причинить значительный вред здоровью.

Женщины лишаются ногтей после рыбного педикюра. Специальных чистящих рыбок Garra rufa часто путают с другим хищным подвидом, который питается живой плотью и кровью. Британские ученые, проведя специальное исследование, систематизировали все риски, которые не исключены при Fish spa. Даже Garra rufa, которая делает женщинам педикюр, объедая омертвевшие частички кожи, может причинить немало вреда здоровью. Эти крошечные рыбки, как оказалось, являются переносчиком бактерий, которые разъедают ногтевую ткань.

Кроме того, во всех салонах при многочисленных сеансах используют одних и тех же рыб. Это неминуемо приводит к тому, что инфекции и грибковые заболевания могут передаваться по замкнутому кругу.

Семь лет назад в Великобритании разразился грандиозный скандал, когда один из рыбных спа-салонов закупил явно больных рыб. Об их состоянии можно было судить визуально даже дилетанту. Глаза Garra rufa были неестественно выпучены, а вокруг ртов размазана дурно пахнущая слизь. Однако хозяева заведения продолжали обслуживание своих клиенток. В настоящее время в Британии и США такой вид косметических процедур запрещен. Зато очень популярен в курортных городах Турции.