«Машина времени существует»: Учёные помогают людям встретиться с умершими

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Люди могут снова пообщаться с умершими родителями и побывать в «своей молодости».

В Британии больше 100 пожилых пациентов с деменцией вскоре примут участие в новой правительственной программе. В ней будут принимать участие люди со слабоумием и утратой познавательной деятельность. Кроме того, пациенты с деменцией теряют память.

Сейчас же учёные разработали систему, которая при помощи программного обеспечения способна восстановить воспоминания пожилых людей с потерей памяти и болезнью Альцгеймера. Всё это будет происходить с помощью технологии виртуальной реальности.

Исследователи будут подключать людей с потерей памяти и слабоумием к оборудованию, и они будут переживать свои воспоминания заново.

То есть 90-летний дедушка сможет побывать на вечеринке 40-х – 50-х годов, прогуляться по старинным курортам со своей молодой женой, или же вновь поговорить со своей давно умершей матерью.

Арфа Рехман, соучредитель компании-разработчика Virtue, рассказал, что таким образом больные пациенты смогут улучшить свои умственные возможности, побывав в знакомой для себя среде.

Специалисты из национальной службы здравоохранения Великобритании уже перемещают людей во времени при помощи смартфона и обычных доступных очков виртуальной реальности. Сейчас уже больше миллиона человек пользуется новой программой для восстановления утерянных воспоминаний.

91-летний Терри Картер рассказал, что такие путешествия во времени с помощью виртуальной реальности – «абсолютно блестящий опыт». Мужчина пересмотрел десятки фильмов, побывав в атмосфере своей молодости.

Специалисты говорят, что люди с потерей памяти и болезнью Альцгеймера учатся заново читать книги и смотреть телевизор без посторонней помощи. Это всё благодаря новым технологиям.

Получается, что путешествие во времени в будущем будет не совсем таким, как его представляет научная фантастика. В дело вступает виртуальная и дополненная реальность. В будущем люди смогут с помощью датчиков и сканеров побывать там, где им хочется. Возможно, что в таких перемещениях во времени очень популярной станет голограмма.

По словам учёных, устройства научатся считывать память человека, создавая образы из его прошлого, и проецируя изображения или в очки виртуальной реальности, или же в помещение при помощи голограммы. Получается, что "Машина времени" уже существует.

В последнее время появляется всё больше научных работ и статей о перемещении во времени. Есть даже некоторые версии, что людям уже удалось побывать в будущем. "Очевидцы" рассказывали, каким будет мир через 100 или более лет. Есть предположения, что человечество и вовсе погрузится под воду к 5000 году. В строжайшей секретности держатся разработки порталов и всевозможных телепортов. Официального подтверждения тому нет, но якобы есть люди, которые уже успели побывать в прошлом или будущем.