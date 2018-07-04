В Амстердаме на дне каналов обнаружили 700 тысяч исторических находок

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Среди них предметы из керамики, датируемые 4 тысячам годам до нашей эры. Раскопки Дамрака и Рокина начались еще в 2003 году по необходимости постройки метрополитена.

В Амстердаме на дне Дамрака и Рокина, бывших каналов, обнаружили 700 тысяч исторических находок. В их списке керамические артефакты, фрагменты металлических конструкций, стекло и глиняные трубы, которые способны рассказать историю города за 800-летний период. Все это просмотрели специалисты и распределили по категориям.

Некоторые предметы принадлежали к совершенно разным эпохам. К примеру, керамические лезвия были в обиходе в период 4 тысяч лет до нашей эры, а гвозди, монеты и ключи принадлежат Средневековью. Интересно, что среди амстердамских находок есть русская налоговая печать и цуба самурайского меча из Японии XIX века. Все артефакты сфотографированы, кадры может просмотреть любой желающий на специальном сайте.