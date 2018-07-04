VistaNews.ru


В Амстердаме на дне каналов обнаружили 700 тысяч исторических находок

Сегодня, 09:25

Среди них предметы из керамики, датируемые 4 тысячам годам до нашей эры. Раскопки Дамрака и Рокина начались еще в 2003 году по необходимости постройки метрополитена.

В Амстердаме на дне Дамрака и Рокина, бывших каналов, обнаружили 700 тысяч исторических находок. В их списке керамические артефакты, фрагменты металлических конструкций, стекло и глиняные трубы, которые способны рассказать историю города за 800-летний период. Все это просмотрели специалисты и распределили по категориям.

Некоторые предметы принадлежали к совершенно разным эпохам. К примеру, керамические лезвия были в обиходе в период 4 тысяч лет до нашей эры, а гвозди, монеты и ключи принадлежат Средневековью. Интересно, что среди амстердамских находок есть русская налоговая печать и цуба самурайского меча из Японии XIX века. Все артефакты сфотографированы, кадры может просмотреть любой желающий на специальном сайте.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В центре Москвы археологи обнаружили 140 артефактов

На севере Египта ученые обнаружили древний храм

В Ростовской области нашли уникальную черепицу и другие древние предметы

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем