Учёные научились сжимать воду

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Способ позволит разделять схожие между собой биомолекулы, такие, как белки.

Весь современный мир в своих технологиях опирался на несжимаемость воды. К примеру, в основе всех гидравлических систем лежит принцип несжимаемости жидкостей для увеличения механической силы. Гидравлику используют бульдозеры, краны, автомобильные тормоза, системы водоснабжения и канализации. Чтобы хоть немного сжать воду, необходимо просто огромное давление, к примеру, на глубине в 4 тысячи километров давление составляет целых 1 тысячу атмосфер, но вода сжимается только на 5%.

Однако недавно учёные из Университета Иллинойса научились сжимать воду в лабораторных условиях. Этот процесс происходит под воздействием высокоградиентного электрического поля. Профессор Алексей Аксиментьев и исследователь Джеймс Уилсон во время опытов установили, что если приложить высокое электрическое поле к небольшому отверстию в специальной мембране, то молекулы воды, проходящие через эти поры, сжимаются на 3%. Открытие может стать полезным для фильтрации биомолекул при медицинских исследованиях.

Аксиментьев с коллегами сразу же использовали этот метод для секвенирования ДНК, показав огромные перспективы в этом направлении.

По словам учёных, электрическое поле сжимает воду из-за того, что она является диалектиком. Благодаря этому способу эксперты собираются разделять биомолекулы, которые очень похожи, но имеют различия. К примеру, ряд белков могут иметь небольшую модификацию, которую сложно отделить.