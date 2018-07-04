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Уфологи назвали самые загадочные места, которые построили инопланетяне

Сегодня, 07:58

Американские уфологи приписывают существование некоторых странных мест на Земле заслугой инопланетных существ. Недавно специалисты назвали самые загадочные места, которые могли быть построены пришельцами.

Некоторые уфологи считают, что Саксайуаман, цитадель на северной окраине Куско в Перу, была созданием древней цивилизации с помощью инопланетных архитекторов. Считается, что 1000-летние блокирующие стены крепости сделаны из скал, весом до 360 тонн каждый, которые помогали передвигать пришельцы. Вторым удивительным творением пришельцев являются геоглифы Наски, это более 800 длинных белых линий, выгравированных в перуанской пустыне.

Уфологи из Мичиганского государственного университета утверждают, что пирамиды Гизы могли быть построены с помощью внеземных цивилизаций. Отмечается, что Великая пирамида состоит из миллионов точно высеченных камней весом не менее двух тонн каждый.

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