В борьбе с раком иммунотерапия оказалась гораздо эффективнее химиотерапии

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Активация Т-клеток иммунной системы организма на борьбу с опухолевыми клетками демонстрирует высокий эффект и длительные ремиссии у 10-15% пациентов.

Несколько десятилетий подряд для лечения онкологических заболеваний врачи прибегали к назначению химиотерапии и лучевой терапии. Такое лечение очень тяжело давалось пациентам, ведь сильные токсичные препараты зачастую оказывали губительное влияние и на здоровые клетки организма, вызывая интоксикацию и серьезные осложнения, а само лечение сопровождалось многочисленными побочными эффектами, такими как боль, слабость, тошнота, потеря веса и волос.

Ряд клинических испытаний, проведенных в последнее время, полностью перевернул подход к борьбе с раком, ведь оказалось, что всех неприятных последствий от лечения даже тяжелых форм можно избежать. Переломным моментом в мире онкологии стала разработка нового подхода к лечению - иммунотерапии. Отис Браули, главный медицинский и научный сотрудник онкологического общества в США уверен, что вскоре данный подход займет достойное место в лечении онкозаболеваний. Уже проводится более 800 клинических испытаний и разрабатывается более 30 препаратов для иммунотерапии, которая оказалась гораздо эффективнее химиотерапии.

По словам Уильяма Нельсона, директора комплексного онкологического центра Сидни Киммела, онкологического отделения университета Джонса Хопкинса, длительные ремиссии наблюдаются у 10-15% пациентов, и это далеко не предел.