Ученые научили робота–таракана передвигаться по воде

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При изготовлении этого дрона ученые вдохновлялись тем, что таракан может находиться под водой до получаса. Разработкой интересуется Пентагон.

Микроробот, который был изобретен в Гарварде, умеет ходить по земле, поверхности воды и под ней. Это позволит ученым проводить разные опыты и исследования. Он оснащен мультифункциональными конечностями, которые позволяют кибертаракану нырять. Достигается эта возможность при помощи уменьшения угла под которым материал контактирует с поверхностью воды под некотором давлением.

Двигаясь, робот-таракан может уклоняться от различных препятствий, находящихся под водой. При помощи 4 пар асимметричных закрылков изобретение способно двигаться как водомерка.

Вес таракана равен 1,65 грамма. Столько же весит канцелярская скрепка. Он способен переносить около 1,44 г веса и двигать лапками на частоте до 10 Гц. Париленовое покрытие обеспечивает защиту от короткого замыкания во время пребывания под водой.

На данном этапе разработки ученые заняты технологией импульсных прыжков, что позволит расширить функционал мини-робота, которым так интересует Пентагон.