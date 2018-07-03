Искусственный интеллект одержал победу над лучшими лекарями Поднебесной

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Медицинская разработка китайцев доказала всем скептикам о необходимости внедрения новейших технологий в медицину.

Beijing Tiantan разработали искусственный интеллект, который одержал победу над 15 лучшими лекарями Поднебесной. Проект называется BioMind и он может диагностировать опухоль головного мозга. Как показали опыты, 87% - правильность результата, когда врачи могут дать точный ответ лишь в 66% случаев.

Для обработки данных пациентов ему понадобилось всего 15 минут, а вот китайским специалистам, чтобы обработать 225 карт нужно не менее получаса.

При прогнозе увеличения гематомы в головном мозге искусственным интеллектом также удалось опередить живых специалистов – 83% и 63% соответственно.

Как сообщают разработчики Beijing Tiantan, их BioMind стал таким умным, потому что в нем хранится информация более десяти тысяч изображений из архивных документов.