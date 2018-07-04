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Ученые выяснили, почему жизнь на Земле до сих пор существует

Сегодня, 06:30

По мнению британцев, которые и занимались исследованием, все космическое пространство и каждая планета должны быть наполнены жизнью. Однако, известно существование живых существ только на Земле.

Ученые из университета Эксетера выяснили, почему жизнь на Земле до сих пор существует и за три миллиарда лет она только «демографически» нарастает. Тим Лентон попытался ответить на этот вопрос.

Все началось с «Гипотезы Геи», созданной еще в 72-м году ХХ века химиком Лавроком, которая построена на том, что все, что окружает живой мир, планеты, напрямую зависит от них самих – даже климат. Все из-за реакции организма на погоду у теплокровных существ. Британские исследователи руководствовались связью между эволюцией, стабильностью условий погоды, а также естественным отбором. Биологи говорят и о плюсах с минусами человеческой эволюции, которая играет как за, так и против «покоя» планеты. Так, например, можно сказать, что возможно сохранить жизнь вымирающих организмов, однако в тоже время человек влияет пагубно на природу, атмосферу, почвы, удобряя их или же загрязняя выхлопами. Именно так можно лишиться последних редких животных, насекомых, растений. Изменить количество элементов в воздухе, что также повлияет пагубно на все живое.

Главным примером «минуса» эволюции есть появление ледника - все из-за снижения углекислого газа в атмосфере. Ледниковый период возник из-за цианобактерий – именно они смогли перечеркнуть древнейшую историю Земли, когда его еще не существовало и там также процветала жизнь.

Биолог Тим Лентон уверяет, что планету ждет новый уровень развития «отбор по выживаемости», который истребит организмы, что пагубно влияют на экосистемы. Когда такое произойдет, Земля полностью сможет быть саморегулирующей планетой.

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