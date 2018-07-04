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Американским нейробиологам удалось совершить революционный прорыв в методике внешнего подавления преступных намерений человека.

Ученые с помощью электростимуляции мозга уменьшили склонность к насилию у подавляющего большинства добровольцев, участвовавших в уникальном эксперименте. Определенное воздействие на участок коры головного мозга, отвечающего за формирование идей и целей, принесло сенсационные результаты. Учитывая этические аспекты все опыты проводились с письменного согласия добровольцев и были открыты для общественности и специалистов различных сфер деятельности.

Предложенные двум группам испытуемых гипотетические сценарии, в которых подразумевалось сексуальное и физическое насилие, были затем «погашены» при помощи электростимуляции. Результат показал, что биологические факторы при возникновении желаний негативного свойства, несут не меньшую нагрузку, чем социальные стереотипы. Таким образом, метод вмешательства в мозговую деятельность может практически помогать при профилактике рецидивов у преступников.