Ученые: Катастрофическое столкновение сделало Уран «лежебокой»

Сегодня, 05:45

Огромное протопланетное тело размером с Землю в далеком прошлом навсегда изменило космический объект Солнечной системы.

Ученые из Даремского университета в Великобритании смоделировали более 50 различных сценариев столкновения Урана с другими объектами в попытках восстановить каждую деталь и условия рождения планеты. Расчеты суперкомпьютера показали, что «лежебокой» Уран сделало катастрофическое столкновение с огромной «супер-Землей», которая больше нашей планеты минимум в 2 раза. Задев при своем полете Уран, ледяной зародыш новой планеты развернул ось его, и заставил планету вращаться «лежа на боку», будто катящийся мяч.

Трехмерное гидродинамическое моделирование показало, что некое количество субстанции с ледяного космического зародыша могло попасть на орбиту газового гиганта, и сформировать там тонкую оболочку близ ледяной мантии Урана. Из этого же материала могли образоваться система колец и спутники Урана. Данный процесс объясняет аномально низкие температуры на Уране, хотя данный спутник является лишь седьмой планетой по удалённости от Солнца.