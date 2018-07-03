Ученые рассказали, как заснуть за минуту

Сегодня, 16:38

Изначально, метод был придуман для полного расслабления при медитациях. Сейчас – отличный способ побыстрее окунуться в мир снов, даже когда голова кипит от мыслей.

Ученые из Гарварда рассказали, как заснуть за минуту. Отдать должное следует доктору наук Эндрю Вейлу, который и донес способ людям. Метод прост – всего три шага.

Первый шаг: следует спокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд.

Второй: задержать дыхание на 7 секунд.

Третий: после, не торопясь, выдыхать через рот в течение 8 секунд.

Способ работает потому, что спокойными выдохами замедляется ритм сердца, успокаивается нервная система. В момент неторопливых выдохов мозг зациклен лишь на дыхании, тем самым отвлекает от любых проблем – тревога покидает. Также метод называют «4-7-8» из-за секунд, и его основателями можно по праву назвать йогов Индии, которые уже множество веков используют его при своих медитациях.

К слову, если завтра ожидается напряженный, важный день и голова с сердцем не могут дать поспать – «4-7-8» идеальный помощник.