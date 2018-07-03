В Липецкой области обнаружены остатки метеорита

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Ученые в Липецкой области проводили археологические исследования, в ходе которых нашли интересную находку. После консультации с руководителем Института астрономии РАН Борисом Шустовым выяснилось, что это пять килограммов осколков метеорита, который упал в июне.

Жители пяти областей России (Воронежской, Липецкой, Орловской, Тульской и Курской) 21 июня наблюдали метеоритный дождь, который для обычных обывателей стал просто красивым космическим явлением. Очевидцы сообщили, что в самом конце метеоритного дождя произошла мощная вспышка. Такое событие заставило ученых отправиться на поиски останков метеоритов, которые могут стать очень важными для проведения научных исследований.

Так, специалистами Института астрономии РАН при содействии ученых Института динамики геосфер РАН в период с 27 по 30 июня проводилась экспедиция в район падения метеоритов, в ходе которой обнаружено пять килограммов осколков метеоритов. Полученные данные помогут определить различные параметры как самого небесного пришельца, так и его орбиты. Предварительная оценка размеров тела, взорвавшегося, точнее распавшегося, в атмосфере на высоте нескольких десятков километров составляют около одного-двух метров.

Уже известно, что упавший на землю метеорит относится к классу хондритов. В результате падения он обгорел и приобрел черный окрас, но внутри он такой же серый. Появление метеоритов является одной из главных научных загадок, на решение которой направлены усилия ученых, занимающихся проблемой происхождения и ранней эволюции Солнечной системы