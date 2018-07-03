Астрономы: Все упавшие на Землю метеориты прибыли с 5 мега-астероидов

Вчера, 23:30

Небесные «гости» прибыли лишь с 5 космических тел. К такому выводу пришли американские учёные.

Астрономы, работающие в Университете Флориды, пришли к неожиданному выводу. Все метеориты, упавшие на Землю за 4 миллиарда лет, прибыли лишь с 5 мега-астероидов.

Впрочем, они могли быть и небольшими планетами. Астрономы полагают, что у этих астероидов миллиарды лет назад произошло столкновение.

Оно было такой силы, что космические тела полностью разрушились. Их части и падали на Землю за всю её историю. Метеориты от других обитателей космоса на планете пока не обнаружены.

Местом «обитания» этих астероидов был пояс, находящийся между Марсом и Юпитером. Этой областью Вселенной всегда интересовались астрономы.

Долгое время им не удавалось объяснить, откуда там взялся огромный пояс из сравнительно небольших астероидов.

Согласно новой теории, он образовался после глобальной космической катастрофы, когда столкнулись 5 мега-астероидов.

Такому выводу помогло тщательное изучение метеоритов, упавших на Землю.

В некоторых имеются разные составы. Это астрономы поясняют их размерами. Крупные содержат больше материалов от первичных больших тел. У мелких почти отсутствуют металлы и другие полезные вещества.

Новое открытие позволяет ещё больше понять, как развивалась Солнечная система.