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Медики назвали неожиданные симптомы сердечного приступа

Сегодня, 12:56

Британские медики утверждают, что сердечный приступ или инфаркт миокарда может у разных людей проявляться индивидуально. Ученые назвали неожиданные симптомы, которые могут говорить о приступе.

Британский фонд сердца проинформировал, что люди должны оставаться внимательными к боли в груди, что является одним из основных симптомов этого состояния. Боль или дискомфорт в груди, который внезапно возникает и не исчезает, может быть симптомом сердечного приступа. Боль может распространиться на левую или правую руку или может распространиться на шею, челюсть, спину или живот.

Учёные предупреждают, что не у всех людей при приступе может возникнуть боль. Среди других неожиданных признаков медики называют неконтролируемое чувство тревоги, кашель, хрипы в груди, а также сильное потоотделение.

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