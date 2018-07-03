Ученые: Мигрень чаще атакует женщин

Сегодня, 12:23

Из 15 мужчин головной болью страдает только один, а среди женщин мигрень приходится на каждую пятую. Научное исследование провели ученые из Университета Аризоны во главе с экспертом Эмили Галлоуэй.

Американские ученые провели исследование на крысах, в результате было установлено, что мигрень чаще атакует женщин, нежели мужчин. По мнению специалистов, это связано с высоким уровнем эстрогена и низким уровнем протонового обмена натрия NHE1. Отмечается, что его недостаточное количество вызывает боль.

В США от мигреней страдают около 15% граждан, в 2017 году правительство профинансировало соответствующие исследования суммой в 22 миллиона долларов. По словам Эмили Галлоуэй, исследования этой болезни часто проводятся на мужчинах, несмотря на то, что этот недуг поражает больше женщин.