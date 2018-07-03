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Проведенное социологическое исследование дало повод для беспокойства медикам и специалистам в области демографии. Старому Свету грозит постепенное вымирание.

В Европе 8% женщин продолжают курить во время беременности. При этом нужно учесть, что это усредненный показатель по 43 странам, где были проведены сотни исследований. Например, в Ирландии, где наблюдается негативная динамика рождаемости, почти половина будущих мам злоупотребляет вредной привычкой. В Болгарии количество курящих беременных достигает 30%, а в Финляндии – 15%. Демографическая обстановка в странах Европы уже давно является тревожной. Количество коренных жителей уменьшается с каждым годом. Зато мигранты из Азии и Африки постепенно заполняют демографическую нишу за счет высокой рождаемости, связанной с традиционными представлениями о семье. Футурологи предсказывают исчезновение белого населения в Европе уже в ближайшие 100 лет. Согласно исследованиям, количество курящих беременных во всем мире составляет 2%.