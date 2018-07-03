VistaNews.ru


В Европе 8% женщин продолжают курить во время беременности

Сегодня, 10:34

Проведенное социологическое исследование дало повод для беспокойства медикам и специалистам в области демографии. Старому Свету грозит постепенное вымирание.

В Европе 8% женщин продолжают курить во время беременности. При этом нужно учесть, что это усредненный показатель по 43 странам, где были проведены сотни исследований. Например, в Ирландии, где наблюдается негативная динамика рождаемости, почти половина будущих мам злоупотребляет вредной привычкой. В Болгарии количество курящих беременных достигает 30%, а в Финляндии – 15%. Демографическая обстановка в странах Европы уже давно является тревожной. Количество коренных жителей уменьшается с каждым годом. Зато мигранты из Азии и Африки постепенно заполняют демографическую нишу за счет высокой рождаемости, связанной с традиционными представлениями о семье. Футурологи предсказывают исчезновение белого населения в Европе уже в ближайшие 100 лет. Согласно исследованиям, количество курящих беременных во всем мире составляет 2%.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В США 1 из 14 женщин курит во время беременности

Опрос: Британцы занимаются сексом в среднем 19 минут

Ростовчане в шоке от наглых курящих водителей автобусов

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем