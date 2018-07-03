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Учёные выяснили, почему опасно глотать зубную пасту

Сегодня, 09:57

Опытные ученые проанализировали в лабораторных условиях состав современных зубных паст и пришли к выводу, что данное средство для гигиены полости рта совсем нельзя глотать. Специалисты рассказали, какую опасность таит в себе обычная зубная паста.

Ученые утверждают, что большинство паст для зубов имеют в составе перечную мяту, которая при попадании в организм человека может вызывать сильнейшую изжогу. Также в некоторых видах паст до сих пор содержится опасный формальдегид, который во многих странах является запрещенным компонентом. Помимо этого, большинство паст имеет в составе парафин, который в организме может вызывать сильную тошноту и даже рвоту.

Компонент под названием гликоль глицерин у некоторых людей также вызывает приступы рвоты. Подсластители зубных паст в виде сахарина может вызывать кариес на зубах и изжогу внутри организма.

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