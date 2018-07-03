Пластичность металлических стекол повышается за счет жидкого азота

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Специалисты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» провели опыт по использованию жидкого азота для охлаждения стекол. В зависимости от состава стекла они могут «омолодиться» или запустить обратный процесс.

В специализированном научном журнале "NPG Asia Materials" появилась статья, которая рассказывает об эксперименте группы ученых из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Они решили использовать метод криотермической обработки в отношении металлических стекол для определения их свойств.

Напомним, что металлические стекла используются в различных областях – медицине, спорте и других. Данный материал имеет высокую прочность и стойкость к износу и коррозии. Основным недостатком такого материала является низкая пластичность, повысить которую можно используя процесс «омоложения».

Для повышения пластичности специалисты использовали жидкий азот, которым циклично обрабатывали металлические стекла. Куратор группы ученых профессор Дмитрий Лузгин заявил: "Мы обнаружили, что применение криотермических циклов может стимулировать "омоложение" одних стекол и релаксацию (обратный омоложению процесс) других, в зависимости от состава". Исследования данного материала и путей его укрепления продолжатся, что даст возможность сделать более пластичными не только объемные металлические стекла, но и композиты типа "металлическое стекло-кристалл".