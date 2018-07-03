«Он существует»: Жители США увидели в небе мистическое явление

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В небе над Алабамой появилась фигура, неспешно идущая по облакам. Очевидцам в голову тут же пришло, что это может быть Всевышний.

Жители США увидели в небе мистическое явление, которое заставило некоторых атеистов пересмотреть свои воззрения и согласиться с тем, что «он существует». Видео было выложено в сеть фермером из Алабамы. На кадрах можно различить темную фигуру, шагающую по предгрозовому небу в просвете между тучами. Короткий ролик вызвал бурные дискуссии в социальных сетях.

Приверженцы альтернативной науки увидели в фигуре воплощение инопланетного разума, который хочет предупредить человечество. Люди религиозные заявили, что перед «последними временами» Создатель решил явиться людям. Скептики, со свойственным им цинизмом, высмеяли мистические версии, заявив, что на кадрах виден темный фрагмент тучи, который ветер гонит через просвет в облаках. Как бы там ни было, но видео вызвало широкий резонанс.