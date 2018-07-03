Британец сбросил трехлетнюю дочь с моста по приказу пришельцев

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Житель Великобритании из города Болтон сбросил свою трехлетнюю дочь с 40-метрового моста. По словам мужчины, к такому поступку его принудили настоящие пришельцы, которые явились накануне ночью.

40-летний мужчина из Болтона сбросил свою трехлетнюю дочь с 40-метрового моста и обвинил пришельцев в том, что они заставили сделать это. Сообщается, что девочка была спасена полицией, а мужчину признали виновным в намеренном причинении тяжкого телесного вреда ребенку. Британца был приговорен к 14 годам тюрьмы.

Специалисты выяснили, что мужчина страдает кататоническим синдромом, а потому к нему в галлюцинациях пришли «инопланетяне». По словам полицейских, у трехлетней девочки диагностировали сломанную руку и травму спины.