Репродуктологи будут лечить бесплодие, очищая ткань яичника от «больных» раком клеток

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Датские специалисты по репродуктологии научились восстанавливать детородные функции с помощью пересадки фолликулов в каркас из соединительной ткани. Этот метод разработан после изучения побочных эффектов химио- и лучевой терапии.

В Национальном госпитале Дании разработана технология, которая поможет забеременеть женщинам, прошедшим курсы химиотерапии или облучения. Итоги изыскания ученые представят на конференции в Барселоне.

Известно, что радио- и химиотерапия могут стать причиной бесплодия. Для нивелирования последствий лечения онкологических заболеваний пациентке, как правило, пересаживают предварительно замороженные ткани яичников. Но, если болезнь распространилась и на эти ткани, то пересадка невозможна, так как возможен рецидив.

Репродуктологи «построили» фрагмент ткани для пересадки, очистив ткань яичника от «больных» клеток с помощью реактивов и пересадив в нее развивающиеся фолликулы из женского организма. Базальная мембрана защищает ооциты в фолликулах, поэтому клетки рака не могут в них проникнуть.

Технология уже испытана на мышах: четверть пересаженных фолликул сохраняли жизнеспособность более 3 недель, за это время образец «оброс» новыми кровеносными сосудами и получил доступ к необходимым веществам. Таким образом, можно считать, что ученые будут лечить бесплодие, очищая пораженную раковыми клетками ткань.

Ученые намерены продолжить совершенствование технологии и в ближайшие 5 лет провести испытания с участием людей.