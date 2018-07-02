Скончался один из основателей экономического факультета ВГУ Николай Денисов

Сегодня, 21:38

Скончался старейший преподаватель, можно сказать, основатель экономического факультета ВГУ Николай Лазаревич Денисов.

Об этом сообщила пресс-служба Воронежского университета сегодня, 2 июля. На 86-м году жизни умер видный ученый, являвшийся автором более 120 работ, уважаемый коллегами и студентами преподаватель и руководитель.

Николай Денисов проработал в этом ВУЗе более 50 лет преподавателем бухучета, заместителем декана факультета. В течение двух лет он работал на Кубе, исполняя обязанности советника в университете второго по величине кубинского города Сантьяго-де-Куба.

Прощание состоится 3 июля в 10 часов в Воронеже по месту жительства покойного. Адрес: Ленинский проспект, 105/1, кв. 35.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.