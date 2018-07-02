СССР не финансировало военные исследования НЛО

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В Советском Союзе военные совсем недолго проявляли интерес к НЛО, так заявил в одном из своих интервью российский астрофизик Владимир Сурдин.

Он рассказал, что СССР не финансировало подобные исследования, поэтому ими почти никто не занимался. Был короткий промежуток времени, когда советские военные обратили внимание на вопросы об НЛО, предположив, что так могут маскироваться летательные аппараты недружественных Союзу стран. Была сформирована комиссия для проведения расследования, которая быстро убедилась, что подобное предположение безосновательно. Американские военные опередили в этом вопросе СССР на 20 лет. Больше исследования не проводили. Ученый считает, что причина угасшего интереса к неопознанным летающим объектам – просвещение и доступность любой информации в интернете.

В июне этого года в одном из зарубежных изданий появилась информация, что пилотом американского самолета PA-32 Saratoga 26 мая был замечен НЛО.

Также достоверно известно, что в ноябре 2004 года ВМС США тоже зафиксировали НЛО. В ходе выяснения подробностей сенсационного наблюдения, выяснилось, что американский авианосец три раза за период с 10 по 16 ноября пытался преследовать летательный аппарат, совершающий маневры над полуостровом Баха-Калифорния в Мексике.