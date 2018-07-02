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Переместиться в будущее можно несколькими путями.

Может ли человек путешествовать во времени? Однозначный ответ на этот вопрос ни один уважающий себя учёный никогда не даст, потому что в теории такое возможно, но на практике достичь этого никому не удавалось. Многие лишь могут утверждать, что вернуться в прошлое до момента, когда был открыт пространственно-временной портал, невозможно.

А что насчёт будущего? Некоторые исследователи хитро выходят из положения, заявляя, что каждый из нас неизбежно путешествует во времени, перемещаясь в будущее со скоростью одного часа в час. Отчасти это является правдой, но прогрессивную часть человечества больше волнует вопрос, как увеличить эту самую скорость. Ученые назвали пять реальных способов путешествовать во времени, которыми может воспользоваться каждый.

Способ первый. Скорость.

Теория относительности Эйнштейна гласит, что в случае, если передвигаться со скоростью, близкой к скорости света, то время по отношению к движущемуся телу замедляется в сравнении с показателями внешнего мира. Говорят, что учёные даже доказали оправданность данной теории на практике. Правда, разница в течении времени была настолько ничтожной, что никто всерьёз результаты не воспринял.

Способ второй. Гравитация.

Он также основан на теории относительности Эйнштейна. Считается, что течение времени неизбежно связано с тем, как сильно определённый объект чувствует гравитацию. Чем сильнее она, тем медленнее движется время. Достаточно интересное утверждение. В частности, из него следует, что время для ног человека течет медленнее, чем для головы, поскольку они находятся ближе к центру Земли и сила тяжести на них действует больше. Как и в первом случае, эффект минимальный.

Способ третий. Анабиоз.

Замедлить течение времени можно путём впадения в состояние анабиоза. Так, в частности, миллионы лет могут жить некоторые бактерии, которые прекращают процесс метаболизма до появления более подходящих условий обитания. Этот способ часто описывается в фантастических фильмах и даже рассматривается учёными, как реальный метод выживания при многолетних путешествиях людей к далёким планетам.

Способ четвёртый. Пространственно-временные туннели.

Как и способы №1 и №2, основан на трудах Эйнштейна. Он предполагал, что существующие во Вселенной пространственно-временные туннели позволяют преодолевать расстояния в миллиарды световых лет в мгновение ока. Основная сложность реализации данного способа заключается в поиске этих самых порталов.

Способ пятый. Использование света.

Американский физик Рон Маллет выдвинул идею, согласно которой вращающийся цилиндр свет позволяет обмануть пространственно-временной континуум. Объект, попавший внутрь закрученного цилиндра, в теории может переместиться как в пространстве, так и во времени. Маллет утверждал, что в таком случае возможны путешествия не только в будущее, но и в прошлое.

Ранее мы писали, что ученые готовят ловушки для путешественников из будущего.