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«Убийца» Земли планета Нибиру начала скрытую атаку с Космоса.

Ученые оценили риски начала Апокалипсиса на планете. Примечательно, что пришельцы уже покинули большую часть территории Земли. В подтверждение «гиблой ситуации» стали катаклизмы на планете, которые приобрели масштаб разрушительных – апокалиптичных.

Привлекло внимание исследователей необычное состояние самой лавы и процесса ее извержения. Является ли извержение Килауэа на Гавайях просто вулканом – или это явное доказательство того, что мифическая планета смерти падает на Землю, остается пока непонятным фактом. Ученые видят угрозу извержения вулкана на Гавайях. Является ли это предвестником Апокалипсиса, пока никто не рискует объяснять.

Пресловутый основатель идеи «судного дня» Дэвид Мид утверждал, что извержение на Гавайях связано с Нибиру. Пастор Пол Бегли - еще один христианский одержимый этим убеждением ждет второго пришествия Христа на Землю.

«Будут ли миллионы людей смотреть вверх и видеть, как планета смерти Нибиру горит в небе, предвещая конец человеческой жизни на Земле? Нет, это не так: вулкан Гавайи был активен в течение десятилетий, и это извержение является лишь одним из нескольких в последние годы», - сообщил эксперт.

Лавовые потоки разрушали дома и другие здания в том же районе в 1955 и 1960 годах, но Город Капохо был менее густонаселенным. Между 1983 и 2014 годами извержение Килауэа разрушило дома в городе Калапана и его окрестностях. За восемь месяцев 1990 года в этом районе было разрушено 214 домов. Один дом был потерян в отдельном потоке лавы 2014 года в коммерческом центре Пахоа. Является ли извержение вулкана на Гавайях является предвестником Апокалипсиса, покажет время.